Уничтожение шведской САУ Archer попало на видео

Украинские военные лишились еще одной самоходной артиллерийской установки Archer, поставленной Швецией на Украину, сообщает Telegram-канал «Степной ветер». Машина получила серьезные повреждения, хоть и осталась на ходу. Действие происходило под Северском.

По данным канала «Рыбарь», шведская техника была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет». САУ смогла продолжить движение, однако авторы публикации выразили сомнения, что украинские силы смогут самостоятельно починить дорогую иностранную машину. Вероятно, ремонт придется делать за пределами Украины.

Также канал напомнил, что это уже второй Archer, выведенный из строя за последнее время. Возросшую эффективность ударов по этой технике связывают с улучшением погодных условий — при хорошей видимости «Ланцеты» применяются чаще. Всего, по данным журналистов, Украина получила от Швеции восемь таких САУ.

Ранее сообщалось о точном ударе российской армии по одному из самых секретных центров космической и радиотехнической разведки ВСУ — «Овидиополь-2», расположенному в Одесской области. По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», объект контролируется сотрудниками зарубежных спецслужб. Официального комментария Минобороны РФ по этому поводу не было.