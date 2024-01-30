Появились кадры улетающего в Тель-Авив солиста «Би-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солист рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готовится вылететь из Таиланда в Тель-Авив. Кадры фронтмена в аэропорту Бангкока публикуют «Известия».

Отмечалось, что музыкант является гражданином Израиля. Поэтому после задержания на Пхукете его депортируют именно в эту страну.

Как отмечало издание Ynet, с тайскими властями связались МИД Израиля и посольство в этой азиатской стране. Дипломатам удалось договориться о депортации в Израиль четырех из семи задержанных, поскольку у тех есть израильское гражданство.

При этом в консульском отделе посольства РФ заявили, что трое участников «Би-2» с единственным российским гражданством будут депортированы из Таиланда только в Россию. Организация «Ветераны России» потребовала задержать музыкантов сразу по прилете в РФ. Общественники попросили возбудить против них уголовное дело за поддержку терроризма.

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания музыканты уточнили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.