Появились кадры спасения севшего на мель сухогруза из России Появилось видео снятия с мели российского сухогруза у берегов Стамбула

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Появились кадры с российским сухогрузом Lady Ayana, который сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море. На представленных РИА Новости фото и видео видно, как судно пытаются спасти с помощью буксира.

Попытки снять сухогруз с мели продолжаются уже третьи сутки. Следовавшее из России судно застряло в пятницу, 28 июня. Длина сухогруза составляет 169 метров. В генеральном управлении береговой охраны Турции подтвердили, что судно село на мель.

Министерство транспорта республики направило буксир и катер к кораблю под флагом Барбадоса, чтобы эвакуировать экипаж. Судно остается на мели неподалеку от берега. На море бушуют сильные волны из-за ветра. В операции задействованы как минимум два буксира. Перед началом работы водолазы оценили ущерб, нанесенный судну.

Ранее стало известно, что сухогруз перевозил из России в Тунис пшеницу. По данным журналистов, инцидент произошел после того, как судно встало на якорь. К месту происшествия Главное управление береговой охраны Турции направило быстроходный спасательный катер КЭГМ-3, который принадлежит Минтрансу. Также туда отправился буксир «Спасение-10». Сухогруз следовал под флагом Барбадоса и должен был прибыть в Тунис 5 июля.