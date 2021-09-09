Появились кадры совместных манёвров Азербайджана и Турции

В Азербайджане стартовали военные учения «Сокол ТурАз 2021». В Сети появилось видео с военными самолётами Турции и Азербайджана в ходе отработки совместных действий. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства страны.

Задачей учений «Сокол ТурАз 2021» является отработка возможности проведения совместных операций ВВС Турции и Азербайджана. Сценарий учебно-тренировочных полётов подразумевает подавление средств ПВО и дальнейшее нанесение ударов по главным центрам управления и связи условного противника.

Кроме того, лётчики двух стран будут оттачивать навыки ближнего воздушного боя. На кадрах, опубликованных Министерством обороны Азербайджана, видно, как звено ударных самолётов ВВС страны взлетает на выполнение учебной задачи под прикрытием турецкого истребителя F-16. Учения ВВС двух государств продлятся до 17 сентября.

Ранее сообщалось о демонстрации учений специальных подразделений сухопутных войск Турции и Азербайджана. Военные двух стран провели отработку действий в разведке и в диверсионных операциях. Отмечалось, что военнослужащие спецподразделений с обеих сторон показали высокий уровень подготовки.