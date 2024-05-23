Появились кадры с катафалком президента Ирана на пути в мавзолей

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появились кадры катафалка с телом президента Ирана Ибрахима Раиси. На представленном Telegram-каналом «Смотри» видео видно, как тысячи граждан пришли проститься с политиком.

Ибрахим Раиси будет погребен в мавзолее имама Рези в Мешхеде. На кадрах тысячи иранцев окружили катафалк, чтобы проводить президента в последний путь.

Тело Раиси ранее доставили в Мешхед. Президент Ирана погиб в результате авиакатастрофы. В аэропорт также прибыли местные жители. Также здесь собрались государственные и местные чиновники.

Посол Ирана в России Казем Джалали ранее рассказал о возможных версиях крушения президентского борта. По его словам, основная причина кроется в плохих погодных условиях. Дипломат отметил, что остается лишь терпеливо ждать результатов расследования происшествия. По поводу альтернативных версий произошедшего посол рекомендовал обратиться к иранскому руководству.

Политолог Алексей Макаркин сообщал, что характер власти в Иране не изменится в случае смерти президента. Эксперт напомнил, главой государства является и останется аятолла Али Хаменеи. Политолог отметил, что он и светский, и религиозный глава Ирана.