Появились кадры реакции домашних животных на землетрясение на Тайване

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашние животные отреагировали на мощнейшее землетрясение на Тайване в первые же секунды сейсмического события. Кадры публикуют владельцы питомцев в соцсетях.

На роликах видно, что четвероногие беспокойно бегали по квартире. Кроме того, они пытались найти хозяев, а затем укромный уголок, чтобы спрятаться.

Серия мощных землетрясений произошла утром 3 апреля близ Тайваня. Первое за утро землетрясение произошло к юго-западу от Окинавы. Эпицентр толчков магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья. Второй толчок произошел вблизи восточного побережья Тайваня. Подземные толчки зафиксированы менее чем через 15 минут после первого катаклизма, их магнитуда составила 6,6. После этого последовали еще четыре землетрясения.

Число погибших из-за разгула стихии возросло до четырех. Количество пострадавших составляет не менее 97 человек. По имеющимся данным, больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность — тропу Дэкалунь. Там погибли три человека, 40 получили ранения.

Тайваньские СМИ пишут, что землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999-го на острове фиксировали сейсмическую активность магнитудой 7,3.