Появились кадры разрушающего города урагана «Берил»

Фото: Matthew Dominick/NASA/Global Look Press

Разрушительный ураган «Берил» продвигается по Карибскому морю, стихия пришла в Ямайку, а до этого почти полностью разрушила все здания на территории Гренады, заявил премьер-министр островного государства Дикон Митчелл в эфире CBS News. Тем временем на Ямайке для людей развернули порядка 900 убежищ.

Полное опустошение и уничтожение сельского хозяйства. Полное и тотальное уничтожение природной среды. На острове Карриаку буквально не осталось растительности, — перечислил он Митчелл последствия.

По данным СМИ, в результате урагана уже погибли один человек на Ямайке, три человека в Венесуэле, трое в Гренаде и один человек в Сент-Винсенте и Гренадинах. Также есть множество пострадавших, одна из них — исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Она приехала в Куманаку, штат Сукре, где оказывала помощь пострадавшим, и на нее упало дерево.

Ранее в результате урагана в Санкт-Петербурге погиб 11-летний мальчик. На ребенка упало дерево. Инцидент случился у дома № 77 на проспекте Шаумяна. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, затем наступила клиническая смерть. Ребенок скончался, не приходя в сознание. Кроме того жертвой стихии стал строитель из Нового Токсово в Ленобласти. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», на него упало огромное дерево.