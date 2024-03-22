Появились кадры пожара на Днепропетровской ГЭС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились фото пожара на Днепропетровской ГЭС, кадры представил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале. На снимках можно увидеть разрушения у станции и обильное горение.

Кроме того, Рожин опубликовал видеоролик, на котором, предположительно, зафиксирован удар по объекту.

Ранее блогер Юрий Подоляка сообщил о самом мощном ударе по Украине. По его данным, удары по целям на правом берегу Днепра пришлись в ночь на пятницу, 22 марта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По его данным, все началось около полуночи – несколько групп «Гераней» вскрыли систему ПВО противника, подготавливая основной удар. Затем, отметил журналист, в воздух поднялись Ту-95МС в количестве 13 единиц и взяли курс на Каспийское море. Несколько бортов дали первый залп около 04:30 мск.

После, в районе 05:05 мск, крымские «Искандеры» ударили по целям в Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время были подняты несколько бортов Ту-22М3, а Ту-95МС дали второй залп Х-101.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, сообщал, что в городе произошло около 15 взрывов. При этом глава областной администрации Олег Синегубов оповестил о поражении в городе объекта критической инфраструктуры.