Появились кадры момента крушения самолета в Таиланде

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Опубликованы кадры момента крушения легкомоторного самолета DHC6-400 Twin Otter у пляжа Ча-Ам в Таиланде. По информации газеты Khaosod, трагедия произошла примерно в 100 метрах от берега в провинции Петчабури на западном побережье страны. Отмечается, что самолет принадлежал Королевской полиции Таиланда и использовался для подготовки парашютистов.

На кадрах видно, как воздушное судно стремительно теряет высоту и штопором падает в море. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы, спасательная операция продолжается. Чтобы установить все обстоятельства крушения самолета, эксперты изучат в том числе информацию с бортовых самописцев.

Ранее сообщалось, что полноценно проводить поисково-спасательные мероприятия на месте ЧП пока не получается, поскольку точка падения самолета расположена в акватории. Привлекаются дополнительные силы. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек, еще один госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что в результате крушения одномоторного самолета Cessna C180G в американском штате Иллинойс умерли четыре человека. Воздушное судно рухнуло в поле, при падении оно задело линии электропередачи. Погибшими оказались двое мужчин и две женщины.