Появились кадры боевых действий под Угледаром «Известия»: российские военные подавляют активность ВСУ под Угледаром

Фото: МО РФ

Российские военные ведут активные боевые действия с бойцами ВСУ под Угледаром, передает корреспондент «Известий» с места событий. Он показал кадры из зоны боевых действий, на которых видно, что служащие ВС РФ не прекращая стреляют по позициям украинских солдат в регионе. По словам одного из бойцов с позывным Изюм, которые передает РЕН ТВ, российским военным удается подавлять активность ВСУ на данном участке фронта.

Мы, как артиллерия, активно подавляем данные группы. Плотно взаимодействуем с разведчиками, БПЛА. Пацаны подкидывают нам цели и мы просто разваливаем эти взвода, группы, – рассказал Изюм.

Как уточнил корреспондент «Известий», после обнаружения и убийства группы украинских военных бойцы ВС РФ забирают все свое оружие и уходят в лес. После появления новых украинских группировок под Угледаром ритуал возобновляется.

Накануне военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении. Информация о потерях противника в личном составе не приводится.