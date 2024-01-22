Появились фото с места крушения самолета Falcon 10 в Афганистане

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Фото с места крушения самолета Falcon 10 в Афганистане опубликовало в своем Telegram-канале агентство РИА Новости. На кадрах виден разрушенный лайнер, который лежит на заснеженных вершинах местных гор. Выше от него находится вертолет.

Авиакатастрофа чартерного медицинского рейса произошла вечером 20 января. Он следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан, дозаправка) — Жуковский (Москва). Лайнер пропал с радаров после отказа двигателей, в этот момент судно находилось в горах Афганистана. На борту находились шесть человек — два члена экипажа, два медработника и супружеская пара предпринимателей из России.

Ранее в Сети появились снимки пилотов Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, а также медика Павла Попова. По предварительным данным, они не получили серьезных травм. Состояние еще одного медика Игоря Сывороткина тоже оценивается как удовлетворительное.

Позже стало известно, что четверых россиян, выживших при крушении, доставили вертолетом в Кабул. Также появилось видео, в котором пострадавшим оказывается медицинская помощь прямо на летном поле. На кадрах видно, как россиянам помогают выйти из вертолета, а затем медики в машине скорой помощи обрабатывают им лица.