Появились эффектные кадры сноса ТЭЦ с подрывом градилен Кадры сноса ТЭЦ в Китае появились в Сети

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В китайском городе Чжэнчжоу сняли на видео снос теплоэлектростанции при помощи контролируемого взрыва. Постройка была возведена еще в 1953 году. Теперь власти планируют построить на ее месте жилые, образовательные и новые промышленные кварталы. ТЭЦ закрыли еще в 2019 году.

Ранее стало известно, что Россия столкнулась с экспансией автопрома из КНР, поскольку не может получить технологии китайского рынка. Член комитета Государственного совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Руслан Нигматулин заявил, что в стране необходимо переходить к поддержке производства комплектующих.

Парламентарий также выступил за то, чтобы создать в России систему, в рамках которой КамАЗ, АвтоВАЗ и другие предприятия могли бы приобрести на местном рынке любую требуемую деталь. Он добавил, что в стране есть масса компаний, которые желают выступить в качестве производителей такой продукции или запустить собственную марку.

До этого глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заметил, что российский и китайский автопром находятся в неравных условиях из-за того, что иностранные поставщики имеют больше преимуществ. В их числе Соколов назвал низкую ключевую ставку в КНР, а также отсутствие санкций.