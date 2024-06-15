Появились детали спора вокруг долгов по алиментам российского вратаря ПСЖ Адвокат Шилов: ПСЖ контактирует с экс-супругой Сафонова по его алиментным долгам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Матвей Сафонов

Руководство футбольного клуба ПСЖ и экс-жена вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова Анастасия работают над решением вопроса с неоплаченными алиментами спортсмена, рассказал адвокат женщины Максим Шилов. По его словам, которые приводит «Звезда», бывшая супруга Сафонова намерена защищать права своего ребенка даже во французских судах.

Мы нашли контакты генерального секретаря ПСЖ, в настоящий момент в контакте [со французской стороной]. Пытаемся урегулировать данный спор экстерриториально. Смена резидентства Матвеем никак нас не остановит. Мы будем в интересах ребенка защищать ее права, в том числе в судах Франции, — сказал Шилов.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. При этом известно, что российским судом ему запрещен выезд из РФ, однако спортсмен нашел возможность уехать во Францию.

Ранее стало известно, что экс-жена вратаря написала в парижский клуб, чтобы добиться от него выплаты алиментов. Юрист Анастасии рассказал, что его клиентка также обратилась в Главное управление ФССП, потому что алименты и задолженности, которых после пересчета накопилось на 60 млн, еще не погашены.

Адвокат Сергей Жорин считает, что у бывшей супруги вратаря сборной России есть шанс засудить его во французских инстанциях по делу об алиментах. По его словам, при соблюдении определенной процедуры решение РФ можно использовать и на территории Франции.