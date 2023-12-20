Появились детали обмена командиров «Азова» WSJ: Абрамович посодействовал в обмене командиров «Азова» на Медведчука

Командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) обменяли на украинского политика Виктора Медвечука при содействии бизнесмена Романа Абрамовича, заявили авторы The Wall Street Journal Джо Паркинсон, Дрю Хиншоу, Джеймс Марсон и Аруна Вишваната. По их данным, обмен был трудным со стороны переговорного процесса.

Журналисты указали, что Украина пыталась препятствовать сделке и настаивала на индивидуальном распознавании членов «Азова». Обменом со стороны Киева руководил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который говорил, что «не верит русским». Тем не менее обмен состоялся после того, как руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поднялся на борт и зафиксировал на камеру лица азовцев.

Анализируя ситуацию, авторы статьи пришли к выводу, что главным организатором обмена был Абрамович. По информации журналистов, в тот день бизнесмен на личном самолете доставил в Эр-Рияд 10 иностранных наемников, которые были в плену ВС России.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что число украинских военнопленных, которых берут ВС РФ в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, действительно увеличилось. По его словам, среди них есть и десантники, и штурмовики пехоты Вооруженных сил Украины.

О резком увеличении сдающихся в плен украинских военных ранее заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, между Москвой и Киевом в настоящее время идет работа по обмену пленными.