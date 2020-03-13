https://static.news.ru/photo/2e41f20a-6547-11ea-b29f-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: kremlin.ru

Бразильский президент Жаир Болсонару сообщил результаты повторных тестов на коронавирус COVID-19. Анализы показали, что глава государства здоров.

Первый тест 12 марта показал наличие антител к вирусу, и Болсонару рисковал стать первым национальным лидером, заражённым COVID-19.

Данные лабораторий HFA / SABIN отрицательные. Не верьте фейкам в СМИ, — написал Болсонару 13 марта на своей странице в Facebook.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ признала ситуацию пандемией. Инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысячи человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.