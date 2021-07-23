Повсюду Афган: постсоветским странам угрожает талибанизация

Сложившуюся за эти годы ситуацию в Афганистане политики и эксперты нередко сравнивают с событиями почти двадцатилетней давности, когда движение «Талибан» (запрещено в РФ) после ряда военных побед оказалось у власти, образовав теократическое государство. Продолжающееся в эти недели наступление боевиков открыто говорит об их желании вернуть утраченное после того, как иностранный контингент полностью покинет республику. Однако у нынешних событий есть ряд принципиально новых обстоятельств, которые заставляют переживать не только за Афганистан, но и за соседние с ним постсоветские республики: стремительная легитимизация «яростных мулл» может стать привлекательным примером для других радикалов.

Ajmal Kakar/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Уильям Бёрнс в своём первом развёрнутом интервью , которое он дал после вступления в должность главы ЦРУ, заметил, что талибы закрепили свои позиции на афганской арене как никогда с 2001 года. По его словам, фиксируемые сейчас «на земле» тенденции вызывают тревогу в Вашингтоне.

«Талибан» добивается значительных военных успехов. Вероятно, они находятся в наиболее сильной военной позиции с 2001 года, — заявил глава разведывательного ведомства.

Тем не менее он не стал давать устойчивых прогнозов по поводу жизнеспособности официального Кабула и перспектив его скорого падения. Бёрнс заявил, что вариантов дальнейшего развития событий очень много, и предсказывать что-либо преждевременно.

Отдельно в разговоре Бёрнс остановился на проблеме радикализации в рамках Афганистана. По его словам, основная миссия ЦРУ заключается в том, чтобы ни «Аль-Каида», ни «Исламское государство» (группировки запрещены в РФ) не восстановили свои силы. В связи с этим ведомство в Лэнгли рассчитывает сохранить «значительные возможности как в Афганистане, так и вокруг него, чтобы собирать информацию, когда и в каком случае террористические группировки попытаются возродиться».

Уильям Бёрнс Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Однако опасность кроется не только в военных позициях «Талибана».

Подарок пропаганде

Новизна нынешней ситуации заключается в поспешном выводе американских войск, а также в продолжающейся легитимизации движения «Талибан» на международной арене, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН и соавтор книги «Террор во имя веры» Андрей Яшлавский.

В тот период, когда талибы правили Афганистаном в конце 1990-х — самом начале 2000-х, их режим официально признавали только три страны. Сейчас же мы видим, как политические эмиссары талибов разъезжают по миру, не ограничиваясь Катаром. В этих обстоятельствах кроется немалая опасность. Андрей Яшлавский старший научный сотрудник ИМЭМО РАН старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Аналитик напоминает: когда советские войска покинули Афганистан, этот факт очень широко и действенно использовался пропагандой исламистских экстремистов по всему миру. По его словам, те события, возможно, стали одним из факторов, которые поспособствовали активизации исламистского радикализма во всём мире.

В 1989 году советские войска покинули Афганистан, а в 1991 году прекратилось существование Советского Союза, и, конечно, афганские моджахеды и их арабские соратники по джихаду преподносили коллапс СССР и победу, как они уверяли, над советскими войсками в Афганистане как свой огромный успех и считали это делом своих рук, — заявил Яшлавский.

Теперь же огромный американский контингент, находившийся в Афганистане на протяжении двух десятилетий, уходит из этой страны, не решив главных задач, рассуждает собеседник NEWS.ru. Талибская пропаганда будет пользоваться этим обстоятельством в полной мере, что, как опасается аналитик, может вылиться в радикализацию определённых слоёв населения, в том числе центральноазиатских государств.

«Талибан» с его успешной историей борьбы против американцев, закончившейся эвакуацией воинского контингента из Афганистана, будет способствовать тому, что он будет восприниматься как некая ролевая модель, которая воодушевляет сторонников исламистского радикализма, — пояснил Яшлавский.

Привлекательность этого «бренда» может выйти за рамки региона.

Пандемия и знамя джихада

Проблему на сегодня представляет и то, что на фоне пандемии государства Центральной Азии пошли по пути закручивания гаек во внутренней политике, тем самым усилив социальную напряжённость. Это отмечала правозащитная организация Amnesty International. В её исследовании говорится, что некоторые меры по борьбе с распространением коронавируса усугубили существующие в некоторых странах региона формы злоупотреблений. Организация сетовала на то, что правительства центральноазиатских государств использовали кризис «как дымовую завесу в целях захвата власти, подавления свобод и повода игнорировать человеческие права».

По оценкам Amnesty International, меры по борьбе с COVID-19 выявили «издержки социальной изоляции, неравенства и чрезмерного проникновения государства» в различные сферы жизни. Карантин и другие мероприятия в сфере здравоохранения «непропорционально» затронули и без того угнетаемые в странах Центральной Азии социальные группы, которые стали жертвами насилия и притеснения. Кроме того, как обратили внимание представители Amnesty International, власти Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «злоупотребляли существующим и новым законодательством для ограничения свободы слова».

Elaha Sahel/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Отдельный эффект в том, что касается общественных настроений, не может не создавать ухудшение экономических условий из-за карантинных ограничений и произошедшему в результате пандемии удару по цепочкам глобальных поставок. О том, как подобные события влияют на социальную напряжённость, можно судить, к примеру, по одному из докладов Международного валютного фонда (МВФ) за 2020 год, который в связи с последствиями пандемии и падения цен на нефть предрёк странам Ближнего Востока и Северной Африки новые «общественные волнения», что вызвало опасения по поводу приближения новой «арабской весны».

Всего лишь катализатор

В экспертной среде, впрочем, не спешат говорить, что совокупность всех факторов приведёт к пополнению рядов «Талибана» за счёт жителей постсоветских республик.

Не будем забывать, что это всё-таки преимущественно пуштунское движение, в котором пуштунский национализм сочетается с радикальным исламизмом. Речь идёт, скорее, о том, что талибский пример может подстегнуть радикализацию живущих к северу от афганской границы молодых жителей центральноазиатских государств, — пояснил Яшлавский.

В случае этих государств, по словам эксперта, речь идёт прежде всего о совокупности внутренних — прежде всего социально-экономических — причин. На фоне пандемии они стали стоять только острее.

Безусловно, у представителей определённой части молодёжи, особенно религиозной, могут вызывать недовольство те меры, которые принимаются властями центральноазиатских республик в отношении любых проявлений радикализма и экстремизма: подчас они носят весьма и весьма жёсткий характер — кому-то это может показаться даже избыточным, — заметил собеседник NEWS.ru.

Так или иначе, проблема будет заключаться не в самом «Талибане», а во внутриполитических процессах, рассуждает Яшлавский. Попытка талибов изобразить себя победителем мощной сверхдержавы с её штурмовиками, ракетами и дронами может стать только катализатором.