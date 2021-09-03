Повстанцы в Панджшере отбили позиции у талибов

Представитель сил сопротивления Фахим Дашти сообщил, что ополченцы сумели выбить боевиков движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) с высокогорья Парьян. Об этом спикер повстанцев сообщил в своём Twitter.

Силы сопротивления «Талибану» сумели полностью зачистить район Парьян провинции Панджшер от боевиков. По описанию представителя ополчения, боевики были блокированы в высокогорье, а затем частично ликвидированы либо захвачены в плен.

Район Парьян провинции Панджшер был полностью очищен от талибов. По меньшей мере тысяча террористов оказались заблокированы. Все боевики были ликвидированы, окружены или захвачены бойцами сопротивления в процессе бегства и отступления. Большинство пленных являются иностранцами, в основном пакистанцы, — отметил Дашти.

Ранее сообщалось, что повстанцы сумели нанести большие потери движению «Талибан». По данным ополчения, было ликвидировано 600 террористов в ходе боёв за один из районов провинции Панджшер.