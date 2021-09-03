Повстанцы расстреляли талибов из засады в Панджшере

Силы сопротивления движению «Талибан» (организация запрещена в России) объявили о желании сдаться боевикам, но когда талибы попытались войти в Панджшерское ущелье, они попали под огонь из-за засады, сообщил РИА Новости источник со стороны талибов.

Скоротечный бой произошёл ночью 4 сентября. Боевики понесли потери в живой силе. Ополченцы отказались сдаваться и продолжают сопротивление.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Ранее в СМИ сообщалось, что после ожесточённых боёв «Талибан» овладел провинцией Панджшер. Также отмечалось, что мирные переговоры между лидером повстанцев Ахмадом Шахом Мосудом и представителями талибов провалились. Боевики требовали немедленной сдачи, но Мосуд отказался идти на уступки новой власти, которая, по его словам, исповедует террор.