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Повстанцы Панджшера продолжат борьбу с талибами

00:39, 02 сентября 2021
Повстанцы Панджшера продолжат борьбу с талибами Xinhua/Global Look Press Фото: Xinhua/Global Look Press
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Силы Фронта сопротивления Афганистана, находящиеся в провинции Панджшер. заявили о намерении продолжать боевые действия против движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).

Ранее член политбюро талибов Мухаммед Наим сообщил РИА Новости, что движение не планирует силой брать неподконтрольный им Панджшер. Он опроверг данные ряда СМИ о том, что лидеры повстанцев якобы заявили об отсутствии результатов переговоров и намерении «Талибана» войти в провинцию силой.

Как заявили представители Фронта, талибы предлагали им одно или два места в правительстве, которое в настоящее время пытаются сформировать. Силы сопротивляения отклонили данное предложение.

После провала переговоров и последнего нападения талибов было решено, что переговоры окончены, и будут идти боевые действия против «Талибана» в Панджшере и других районах Афганистана, — заявили повстанцы.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя. Они поставили зарубежным странам ультиматум: эвакуировать из страны гражданское население и вывести войска к 31 августа.

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