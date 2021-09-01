Повстанцы Панджшера продолжат борьбу с талибами

Силы Фронта сопротивления Афганистана, находящиеся в провинции Панджшер. заявили о намерении продолжать боевые действия против движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).

Ранее член политбюро талибов Мухаммед Наим сообщил РИА Новости, что движение не планирует силой брать неподконтрольный им Панджшер. Он опроверг данные ряда СМИ о том, что лидеры повстанцев якобы заявили об отсутствии результатов переговоров и намерении «Талибана» войти в провинцию силой.

Как заявили представители Фронта, талибы предлагали им одно или два места в правительстве, которое в настоящее время пытаются сформировать. Силы сопротивляения отклонили данное предложение.

После провала переговоров и последнего нападения талибов было решено, что переговоры окончены, и будут идти боевые действия против «Талибана» в Панджшере и других районах Афганистана, — заявили повстанцы.