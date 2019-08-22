https://static.news.ru/photo/441d9bd8-c49d-11e9-8f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Полиция США задержала мужчину, который готовил нападение на работников и постояльцев гостиницы Marriott в штате Калифорния. 37-летний Родольфо Монтойя работал в отеле поваром.

У подозреваемого Монтойи были очевидные планы, намерение и средства для осуществления акта жестокости, который мог привести к происшествию с большим количеством жертв, — передаёт слова начальника полиции года Лонг-Бич Роберта Луна CNN.

В доме мужчины был проведён обыск. В его квартире обнаружили огнестрельное оружие и патроны.

Как ранее писал News.ru, неизвестный облил мужчину во дворе жилого дома в Восточном Бирюлёво в Москве горючей жидкостью, поджёг и скрылся.