Полиция США задержала мужчину, который готовил нападение на работников и постояльцев гостиницы Marriott в штате Калифорния. 37-летний Родольфо Монтойя работал в отеле поваром.
У подозреваемого Монтойи были очевидные планы, намерение и средства для осуществления акта жестокости, который мог привести к происшествию с большим количеством жертв, — передаёт слова начальника полиции года Лонг-Бич Роберта Луна CNN.
В доме мужчины был проведён обыск. В его квартире обнаружили огнестрельное оружие и патроны.
Как ранее писал News.ru, неизвестный облил мужчину во дворе жилого дома в Восточном Бирюлёво в Москве горючей жидкостью, поджёг и скрылся.