Потрясения на Земле, достижения в космосе: чем запомнился 2020 год

Наконец-то приближается новый год. А это значит, что настала пора подводить итоги уходящего. Но для начала давайте все просто выдохнем. Ведь 2020-й прошёл весьма сложно и, мягко говоря, необычно. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, массовые протесты, кровопролитные войны и, конечно, пандемия коронавируса, которая серьёзно подпортила жизнь сразу всему человечеству. Естественно, были и приятные моменты, но трудностей всё же было побольше. Обо всём по порядку. Чем запомнился уходящий 2020 год — в материале NEWS.ru.