Поток российского газа на границе Германии и Польши вновь стал нулевым

Физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа на границе Германии и Польши вновь равняется нулю. Такие данные опубликовал газотранспортный оператор Gascade. При этом голубое топливо идёт в реверсном направлении в Польшу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых схемах расчёта за поставки российского газа в Европу, они должны проводиться за рубли уже с 1 апреля.

С 1 апреля 2022 газуем! — написали в официальном Telegram-канале МИД РФ.

Руководство Банка России в четверг определило режим банковских счетов типа «К» для расчётов за природный газ с зарубежными партнёрами. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.

Ранее Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.

Большинство европейских лидеров также сочли идею платить за поставки в рублях нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС и США. При этом некоторые страны, например, Венгрия, неоднократно подчёркивали, что не могут отказаться от российских энергоносителей.