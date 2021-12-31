Поставки по газопроводу «Ямал - Европа» в Германию не возобновились

Поток газа по газопроводу «Ямал - Европа» в Германию с 1 января нового года пока так и не начался, несмотря на заявления «Газпрома» о готовности начать поставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade. При этом, реверсные поставки в Польшу увеличились в четыре раза.

По состоянию на 10:00 по московскому времени физический поток в прямом направлении так и не возобновился. На январь у «Газпрома» забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки, или 19,28 млн куб. м газа в сутки. Реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются, а выросли в четыре раза - до 507 тыс. куб. м в час с около 121,5 тыс. куб. м накануне, — информирует ТАСС.

Сообщалось, что с конца декабря «Газпром» не бронировал мощность газопровода «Ямал - Европа» для транзита газа через Польшу в ФРГ. Поставки осуществлялись в реверсном направлении из Германии в Польшу.

В «Газпроме» уточнили, что реверс газа происходит из германских подземных хранилищ. С учётом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки назвали «не самым рациональным решением».