https://static.news.ru/photo/e4f0dd56-591a-11ea-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военное преимущество Соединённых Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере. Об этом рассказал на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить своё влияние во всем мире, — цитирует Милли РИА Новости.

При этом генерал заявил о готовности армии обеспечить военное сдерживание и защитить страну от нападения. Милли также заверил союзников, что США всегда их поддержат в войне с любым потенциальным противником.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр обороны США Марк Эспер заявил: Пентагон встревожен стремлением России к региональному доминированию. Глава американского военного ведомства упомянул РФ в своих письменных показаниях палате представителей. Эспер отметил, что демонстрация российского гиперзвукового ракетного вооружения подтверждает опасения Пентагона относительно растущего военного потенциала Москвы.