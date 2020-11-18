Потерявшие работу жительницы Австралии получат от властей до $5 тысяч

https://static.news.ru/photo/28becbdc-2a40-11eb-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Bai Xuefei/Global Look Press

Жительницы крупнейшего австралийского штата Новый Южный Уэльс, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, получат от властей до $5 тысяч на трудоустройство или открытие собственного дела.

Средства женщины могут потратить только на определённые цели — оборудование и программное обеспечение для бизнеса, специализированную литературу, уход за детьми и транспортные расходы.

Наряду с выплатами участницам программы будут предоставляться координаторы, которые помогут в планировании бизнеса и расчёте прибыли.

Премьер-министр штата Глэдис Береджикля отметила, что в настоящее время безработными являются более 7% его жителей. Она подчеркнула, что возращение людей к работе является основным приоритетом властей, сообщает «Политика сегодня»

Ранее NEWS.ru писал, что в целом по России на фоне пандемии безработица выросла в шесть раз, а в Москве — в восемь. Желающим во время пандемии найти подработку экономисты советует обратить внимание на службы доставки. Эти вакансии не только востребованы во время пандемии, но и не подразумевают высокой квалификации.