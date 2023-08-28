«Потеря международного имиджа»: политолог о возвращении зерновой сделки Политолог Ярошенко назвал возвращение России в зерновую сделку потерей имиджа

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Возвращение России в зерновую сделку приведет к потере государством международного имиджа, уверен политолог Алексей Ярошенко. Комментируя ситуацию «360», он уточнил, что от нее надо отказаться, чтобы показать приоритетность национальных интересов для страны. Эксперт отметил, что выгодоприобретателями от сделки стали страны Европы и Китай — только 3% от общего числа поставок «ушли по гуманитарной линии».

Для России возвращение в зерновую сделку станет потерей международного имиджа. Все в очередной раз увидят, что о нас можно вытирать ноги и не соблюдать договоренности. Также это станет очередным ударом по нашим сельхозпроизводителям, потому что продолжение зерновой сделки и сохранение дисконта на нашу продукцию приведет к потерям дохода, — подчеркнул политолог.

Ярошенко пояснил, что зерновую сделку навязали России государства, руководствующиеся только собственными интересами. Он сравнил договоренности с Минскими соглашениями, которые были нужны для того, чтобы «накачать Украину оружием». Эксперт напомнил, что в итоге российские интересы не были удовлетворены, а отечественные сельхозпроизводители потеряли деньги. В связи с этим политолог не видит смысла возвращаться в зерновую сделку.

Россия нельзя возвращаться в зерновую сделку. Хватит уже всему миру демонстрировать, что нас можно обманывать дипломатическим путем, разводить на какие-то невыгодные для себя договоренности, — добавил Ярошенко.

Турецкий политолог Икбаль Дюрре ранее заявил, что Турция согласится на любой формат возобновления зерновой сделки с участием России, главное — чтобы соглашение действительно работало. По его словам, восстановление соглашения может произойти в новом формате.