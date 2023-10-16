«Потери просто огромные»: что сказал Путин о причинах и ходе СВО на Украине Путин: Запад развернул руками Киева боевые действия в 2014 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Попытка США втянуть Киев в НАТО повлияла на начало конфликта на Украине в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. Какие еще причины эскалации напряженности в Донбассе назвал глава РФ?

Что сказал Путин о причинах конфликта на Украине

Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая напомнил, с чего началась эскалация конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что Запад развернул боевые действия руками Киева.

«Хочу напомнить, что военные действия начались на Украине не с нашей военной операции, а гораздо раньше — в 2014 году, когда западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней. И более того, способствовали государственному перевороту», — сказал Путин.

По словам президента РФ, на эскалацию напряженности администрация США потратила $5 млрд. Владимир Путин не отрицает, что со стороны руководителей Украины на тот момент также были допущены ошибки, однако, по его мнению, их можно было решить с помощью демократических процедур.

«Западные страны предпочли действовать иначе — способствовали совершению госпереворота, а затем развернули, по сути, руками киевского режима боевые действия на юго-востоке Украины — в Донбассе. И восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей, и никто на Западе не обращал на это внимания или делал вид, что не замечает», — отметил Путин.

Что сказал Путин о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Владимир Путин сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое началось в начале июня, не принесло Киеву никаких результатов, кроме большого количества потерь личного состава.

«Начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — 1 к 8 примерно, если в соотношении», — сказал президент РФ.

5 октября Владимир Путин уточнил, что с начала контрнаступления украинская сторона потеряла около 90 тысяч бойцов. Также российская сторона уничтожила 557 танков и порядка 1900 бронемашин.

«Мы понимаем, где и что нам нужно сделать и что нам нужно добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей, и уверен, мы их добьемся», — заявил глава РФ.

Что сказал Путин о мирном завершении СВО

Президент РФ обратил внимание, что Россия никогда не возражала против мирного завершения спецоперации на Украине, однако Киев ни разу не выразил свою готовность к урегулированию конфликта.

По мнению Владимира Путина, с 2014 года Россия предприняла множество попыток мирно разрешить ситуацию, но Москве «этого сделать не позволили».

«Украинская сторона нарисовала себе очень такие жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», — объяснил президент России.

Путин выразил сожаление, что украинское руководство не желает вести переговоры. По мнению президента РФ, план Китая по урегулированию конфликта мог бы лечь в основу мирных договоренностей между Москвой и Киевом. Однако российская сторона не может приступить даже к его обсуждению, пока действует декрет президента Украины Владимира Зеленского о запрете вести мирные переговоры с Москвой.

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