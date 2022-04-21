«Потери были бы однозначно»: эксперт об отмене штурма «Азовстали»

Штурм завода «Азовсталь», где засели бойцы националистического батальона «Азов», привёл бы к большим потерям среди российских войск, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он добавил, что блокада предприятия не особо сковывает наступление.

Потери были бы однозначно.​ Президент абсолютно прав, мы их там как крыс обложили, никуда они теперь оттуда не денутся, как минимум закончится еда. Что касается сил, которые блокируют завод, на самом деле сильно нашу группировку это не сковывает, даже части кадыровцев уже перевели в ЛНР для окончательной зачистки области, так что пока для нас «Азовсталь» — это не такая уж и большая проблема, — заявил Литовкин.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о пeреходе Мариуполя под контроль войск РФ. При этом он oтметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков.

Глава государства приказал отменить штурм прeдприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым.