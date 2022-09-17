Потери Азербайджана в конфликте с Арменией достигли 80 человек Минобороны: потери Азербайджана в конфликте с Арменией достигли 80 человек

Фото: Социальные сети

Потери Азербайджана в эскалации с Арменией достигли 80 человек. В госпитале умер получивший тяжелое ранения азербайджанский военнослужащий. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

17 сентября в Главном клиническом госпитале Минобороны скончался военнослужащий азербайджанской армии, прапорщик Гурбанов Юсиф Асиф оглу, получивший тяжелое ранение при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ходе событий на границе между двумя странами был ранен 281 военнослужащий вооруженных сил Азербайджана. Также пострадали двое мирных жителей.

Ранее государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных сообщила о передаче Еревану тел 32 армянских военнослужащих. Отмечается, что погибшие солдаты были обнаружены на территориях, перешедших под контроль Баку. В ходе осмотров тел совместно с сотрудниками Военной прокуратуры не были выявлены какие-либо признаки насилия.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная провокация Армении на границе является «огромным ударом» по нормализации двусторонних отношений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь отметил, что конфликт с Азербайджаном может быть разрешен дипломатическим, политическим или военным путем, однако последний не рассматривается как единственный вариант развития событий.