Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что «потенциал ВСУ иссякнет» и Украине придётся пойти на условия, которые выдвинул президент России Владимир Путин. По его словам, это безальтернативный способ, который поможет подписать мирное соглашение.

Россия ведёт переговоры с Украиной о заключении мирного соглашения прекращения боевых действий. Параллельно проходит специальная военная операция. Рано или поздно потенциал ВСУ иссякнет. И они не смогут оказывать активного сопротивления российской армии. И в этих условиях для Украины останется безальтернативный способ прекратить дальнейшие боевые действия и подписать мирное соглашение в соответствии с теми условиями, которые были выдвинуты президентом России и конкретизированы российскими переговорщиками. Поэтому Зеленский как легитимный президент Украины должен поставить подпись под этим соглашением. Поэтому задача уничтожения Зеленского не стоит перед вооружёнными силами России, — отметил Коротченко.

В среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия признаёт, что Владимир Зеленский является президентом Украины. Он отметил, что финальный этап российско-украинских переговоров должен состояться между лидерами этих двух стран. Представитель Кремля также опроверг слухи о планах российских властей убить Зеленского.

По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский пошёл на предложенные в ходе переговорного процесса условия, данное решение украинского главы может обозначить конец военной спецоперации.