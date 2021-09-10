Поступок Байдена посчитали публичным оскорблением его жены

Пользователей Сети возмутили кадры, на которых видно, как президент США Джо Байден уходит в неизвестном направлении во время речи своей жены Джилл. Видео было опубликовано телеканалом C-SPAN. Американский лидер приехал с первой леди в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с учениками и родителями пандемию коронавируса и вакцинацию.

Во время речи Джо Байден, который стоял рядом с супругой, развернулся и отошёл. Он вернулся к ней спустя какое-то время, однако некоторые зрители сочли подобное поведение главы Белого дома оскорбительным по отношению к жене.

«Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он её опозорил», «А если серьёзно, куда он пошёл?», «Вероятно, ему просто стало скучно», возмущались пользователи. Некоторые из них даже допустили, что Джо Байден мог отойти от супруги из-за яркого солнца.

Это не первый случай в поведении американского президента, который вызывает возмущение у общественности. Ранее Байден заблудился при входе в Белый дом, игнорируя указания агента безопасности. На опубликованных кадрах видно, как агент указал ему заходить в Белый дом по специальной дорожке. Однако глава государства не послушался и прошёл по траве вслед за сотрудником службы безопасности.