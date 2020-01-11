https://static.news.ru/photo/7f1a803c-352e-11ea-b1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

В Австралии животным, которые остались без еды после масштабных пожаров, сбросили с воздуха несколько тонн пищи.

Сегодня сотрудники операции Rock Wallabу сбросили тысячи килограммов пищи (в основном сладкий картофель и морковь) для колоний скальных валлабов по всему Новому Южному Уэльсу, — написал в Twitter министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Пожары в Австралии начались в августе 2019 года и продолжаются до сих пор. Их причиной стала высокая температура и длительная засуха.

Жертвами огня стали более 800 миллионов животных в штате Новый Южный Уэльс, а на общенациональном уровне потери составят более миллиарда. Австралийский WWF заявляет о том, что погибли тысячи коал на центральном и северном побережьях Нового Южного Уэльса, но пока пожары не утихнут, точные потери остаются неизвестными.

В результате пожаров в Австралии уничтожены более семи миллионов гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и приблизительно три тысячи иных построек, писал NEWS.ru.