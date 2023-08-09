Пострадавший от ядерной бомбы рассказал, как разрешить конфликт на Украине Пострадавший при ядерной бомбардировке призвал мирным путем разрешить конфликт на Украине

Фото: imago-images.de/Global Look press

Атомная бомбардировка Нагасаки

Пострадавший при падении бомбы на Нагасаки Суэити Кидо в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что справиться с ситуацией на Украине можно путем принятия в качестве мировой нормы девятой статьи Конституции Японии. Он объяснил, что, согласно этой статье, государство отказывается от войны как способа решения конфликтов.

Посмотрите, за десятилетия после 1945 года Япония не потеряла ни одной жизни на войне, разве это плохо? Путь к искоренению войны состоит в том, чтобы сделать мировой нормой статью 9 Конституции Японии, которая провозглашает отказ государства от войны как способа разрешения конфликтов. Возможно, с ее помощью можно разрешить и конфликт на Украине, — сказал Кидо.

Он добавил, что атомная бомба не позволяет ни жить, ни умереть людьми. Кидо подчеркнул, что ядерное оружие несовместимо с существованием людей, поскольку его единственная цель — уничтожение.

После Хиросимы и Нагасаки люди мира были вынуждены решать, по какому пути идти: отменять ядреное оружие и защитить человечество или позволить уничтожить человечество. Какой путь выбрать? Убежден, что эти вопросы обязательно будут решены и обязательно наступит эпоха без ядерного оружия и войны, — заявил пострадавший при падении бомбы на Нагасаки.

Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида подчеркнул растущий разрыв в позициях мирового сообщества по вопросу ядерного разоружения и указал на ядерные угрозы, якобы исходящие от России. Он акцентировал внимание на необходимости восстановления пути к миру, свободному от ядерного оружия. Премьер также подтвердил приверженность Японии к политике трех безъядерных принципов, которые предполагают отказ от владения, производства и импорта ядерного оружия.