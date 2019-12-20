https://static.news.ru/photo/7ee2d2b4-22fe-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдия находится в тяжёлом состоянии после того, как в одном из районов Тбилиси неизвестные ранили его в область груди.

Мужчине провели две операции, вторая продолжалась семь часов. Врачи удалили гематомы и выполнили декомпрессию.

Состояние мозга, релаксация мозга после операции, после удаления гематом было удовлетворительным. Пациент переведён в реанимацию, на искусственное дыхание, и останется там несколько дней, — цитирует портал «Грузия Online» нейрохирурга Арчила Джваршеишвили.

Медики пока не дают прогнозов и не исключают вероятности того, что понадобится проведение новых операций — как на голове, так и на сердце.

По факту покушения на жизнь Гамсахурдии возбуждено уголовное дело по статье «Попытка умышленного убийства», писал NEWS.ru.