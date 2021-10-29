Пострадавшая в египетском отеле россиянка рассказала подробности отравления

Россиянка, пострадавшая в результате отравления в египетском отеле AMC Royal Hotel, привела подробности инцидента. В интервью «Газете.Ru» она призналась, в частности, что весь день и весь вечер её рвало.

Как рассказала женщина, утром перед отравлением они с супругом отправились на автобусе в Луксор. В пути они достали ланч-боксы, которые им выдали в отеле. Там находились бутерброды с колбасой, сыром, огурцы, помидоры, банан и маленький пакет сока.

Примерно через 40 минут после завтрака туристы почувствовали себя нехорошо, у них началась изжога, а затем открылась рвота. При этом легче после опорожнения желудка людям не стало.

Помимо осмотра достопримечательностей мы осмотрели все туалеты в Луксоре, то есть отдых был испорчен. Весь день и весь вечер меня рвало, — призналась женщина.

В отеле по возращении их встретили сотрудники правоохранительных органов. Пара отправилась отдыхать в номер. Ночью людей начало знобить, снова появилась тошнота.

Наутро полегчало, но всё равно аппетита нет. Я до сих пор ничего есть не хочу, желудок побаливает оттого, что ничего не ем, — поведала пострадавшая.

Об отравлении российских туристов в отеле Египта в субботу, 30 октября, сообщил житель Татарстана, у которого на отдыхе в этом месте оказалась семья. Всего пострадали порядка 40 человек, в том числе дети в возрасте от двух лет. Все имели схожие симптомы: температура, тошнота, диарея.

Очевидцы сообщали, что возможной причиной отравления могла стать водопроводная вода. По словам одной из туристок, незадолго до госпитализации она умывалась и полоскала рот водопроводной водой.