«Пострадает Армения»: эксперт о коррупционных обвинениях сенатора США Политолог Марков: коррупционный скандал в США ударит по интересам Еревана

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Роберт Мемендес

Армения пострадает от коррупционного расследования против американского сенатора от демократической партии Роберта Мемендеса, заявил NEWS.ru директор института политических исследований Сергей Марков. По его словам, подозреваемый в незаконном обогащении на сотни тысяч долларов и продаже секретов США политик является одним из главных сенаторов-сторонников Армении, и суд над ним негативно скажется на позициях Еревана.

Уменьшатся контакты между американской государственной структурой и руководством Армении. Если это случится, вероятность того, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну удастся перетащить Армению из союзников России в союзники Америки, тоже уменьшится. Это хорошо для России, — считает эксперт.

Марков отметил, что в США «регулярно происходят коррупционные скандалы, так как в Соединенных Штатах почти все сенаторы коррумпированы».

При этом он допустил, что начало судебного разбирательства может быть результатом заговора, так как в отставке Менендеса могут быть заинтересованы его конкуренты.

Это коррупционный скандал, который подогревается его конкурентами. Сомнений в том, что Менендес является абсолютно коррумпированным человеком, абсолютно нет, — отметил Марков.

Напомним, сенатору Менендесу предъявили обвинения в коррупции. По версии следствия, сенатор-демократ за взятки передавал властям Египта чувствительную информацию американских властей, которая в том числе касалась продажи вооружений и военной помощи.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупционным действиям. Шокин также заявил, что лишился поста генпрокурора, поскольку его отстранение от должности было «оплачено» и продавливалось Вашингтоном.