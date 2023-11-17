Постпреды 27 стран Евросоюза обсудили 12-й пакет санкций против России

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Постоянные представители 27 стран Евросоюза провели в пятницу первую дискуссию по представленному Еврокомиссией (ЕК) 12-му пакету санкций против России, сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. По его словам, «до согласования еще далеко», в планах подготовить новый пакет к саммиту ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Задача состоит в том, чтобы достичь соглашения к саммиту лидеров в декабре. Но первая дискуссия показала, что пока рано говорить, удастся ли это сделать. Дискуссии послов продолжатся на следующей неделе, — добавил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. При этом конкретный список новых фигурантов для рестрикций не обнародовали, однако известно, что физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС. Кроме того, в случае обнаружения их активов, средства будут заморожены.

Санкции могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников. В частности, в Евросоюзе предложили ужесточить контроль за поставками российской нефти.