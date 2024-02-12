Постпредство России: ЕС посадил свою экономику на «сухой паек» Постпредство: отказ от энергоресурсов из России вызвал стагнацию экономики ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ Евросоюза от импорта энергоресурсов из России привел к стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от сжиженного природного газа США, заявил в РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при Евросоюзе Кирилл Логвинов. По его словам, европейское объединение посадило свою экономику, которая показывает околонулевые темпы роста ВВП, «на сухой паек».

После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на «сухой паек». С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации. Несколько кварталов подряд в Евросоюзе фиксируются околонулевые темпы роста ВВП, — сказал Логвинов.

Дипломат пояснил, что возросшие цены на энергоносители спровоцировали беспрецедентно высокую инфляцию в еврозоне, которая в октябре 2022 года достигала рекордного показателя в 10,6%. Результатом такой экономической политики ЕС стало падение реальных доходов населения и проседание потребительского спроса, отметил он.

Ранее глава первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил, что попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно «выстрелу себе в ногу». Он подчеркнул, что отказ ЕС от сотрудничества с Россией негативно сказался на промышленном производстве и конкурентоспособности европейских предприятий.