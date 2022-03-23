Постпредство РФ в Вене сообщило об удержании Украиной работников Росатома

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Французская компания Adeo, в которую входит сеть строительных магазинов Leroy Merlin, заявила о продолжении работы в рамках российского рынка, сообщает Agence France Presse со ссылкой на представителя фирмы. В компании сделали заявление о том, что работа на территории России будет продолжена вопреки призывам украинского лидера Владимира Зеленского прекратить бизнес-деятельность в РФ.

По словам источника, закрытие магазинов в России означало бы «преднамеренное банкротство», которое в дальнейшем позволило бы экспроприировать имущество Leroy Merlin, что лишь «укрепило бы финансовые возможности России». Тем не менее...