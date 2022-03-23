Постпредство РФ в Вене сообщило об удержании Украиной работников Росатома
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
22:33, 23 марта 2022
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Постоянное представительство России при международных организациях в Вене направило вербальную ноту в МАГАТЭ о том, что российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются на Ровенской АЭС на Украине. Речь идёт о четырёх работниках корпорации, сообщает ТАСС.
23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами. <...> Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия госкорпорации «Росатом» — центрального филиала АО «Атомспецтранс», — говорится в сообщении российского постпредства.
С этого момента российские специалисты насильно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором доставили груз, на площадке Ровенской АЭС.
Ранее член национального парламента Франции Эмили Кариу попросила власти нарастить и проверить уже существующие запасы йодсодержащих препаратов на случай «инцидентов» на украинских атомных электростанциях. По словам депутата, переход АЭС Украины под контроль России «вызывает опасения».