Постпредство РФ нашло реакцию ОБСЕ на меры против DW непрофессиональной

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, комментируя ситуацию с телеканалом Deutsche Welle, проявила крайний непрофессионализм, заявили в постпредстве РФ при организации. Отмечена избирательность и ангажированность Рибейру, а также факт грубого попрания германскими властями фундаментальных для ОБСЕ принципов выражения мнения и доступа к информации.

Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации, — говорится в сообщении постпредства.

В российской миссии отметили, что Рибейру умолчала о запрете на вещание RT DE в Германии, но «немедленно возвысила голос» на ответные меры российской стороны.

В заявлении отмечается, что в 1997 году Германия стояла у истоков создания института представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а 25 лет спустя Берлин «встал на путь агрессивной информационной цензуры печати».

Но офис представителя, во всей видимости, продолжает отрабатывать своё существование. Печально. Сделаем серьёзные выводы, — резюмировали в постпредстве.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру призвала Россию пересмотреть меры в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle и дать журналистам возможность выполнять свои обязанности

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране.

Поводом послужило решение комиссии по надзору за СМИ запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.