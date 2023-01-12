Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине 17 января

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

СБ ООН проведет 17 января заседание по Украине. Оно организуется по инициативе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января (в 23.00 по Москве), я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их «антироссийское» заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему), — написал Полянский.

Он добавил, что 20 января Россия проведет неформальное заседание СБ по декабрьским обстрелам Донбасса. По словам Полянского, «будут интересные докладчики и факты», поскольку на неформальных заседаниях СБ ООН, в отличие от формальных, можно демонстрировать фото- и видеоматериалы. Подробнее об этой встрече дипломат пообещал написать «ближе к делу».

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация не занимается организацией «саммита мира», который предложил провести глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Представитель ООН попросил адресовать вопросы по этой теме другим. Он добавил, что ему нечего сообщить по этому вопросу.