Постпредство при ООН отвергло причастность России к падению ракеты в Польше

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Дмитрий Полянский

Факты свидетельствуют о непричастности России к падению ракеты на территории Польши, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, произошедшее является попыткой спровоцировать военный конфликт России и НАТО.

Важны факты, и они как раз все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши, — написал Полянский.

Он также сделал акцент на «немедленной истерике» Киева и призывах наказать Россию, которые были подхвачены «обезумевшими от русофобии поляками».

То есть налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями, — отметил дипломат.

Он добавил, что польский инцидент будет в центре внимания на заседании Совбеза ООН по Украине, которое состоится 16 ноября. При этом Полянский усомнился в том, что Запад признает роль Украины и Польши в произошедшем.

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке Польши. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В МИД Польши подчеркнули, что ракета произведена в России, но президент страны Анджей Дуда, в свою очередь, отметил, что точной информции о принадлежности ракеты нет. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позднее в зарубежных СМИ появилась версия, высказанная анонимными чиновниками из США о том, что ракета могла быть выпущена ВСУ для сбития снаряда ВС России. Доказательства этой версии опубликованы не были.