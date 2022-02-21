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Постпред Украины в ООН допустил прямые переговоры с Москвой

Постпред Украины в ООН Кислица: прямые переговоры с РФ возможны
07:59, 22 февраля 2022
Постпред Украины в ООН допустил прямые переговоры с Москвой Сергей Кислица Фото: Richard Drew/AP/ТАСС
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Прямые переговоры с Москвой возможны, если «она придёт к здравому смыслу», заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он добавил, что также важно, чтобы Россия захотела говорить с Киевом, сообщает РИА Новости.

Да, если они придут к здравому смыслу и будут говорить, — подчеркнул дипломат.

Так Кислица ответил на вопрос о возможности прямых контактах между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, что Париж надеется на пересмотр Россией решения о признании ЛНР и ДНР, заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. Москве следует подкрепить действиями свои слова о готовности к диалогу в ситуации вокруг Украины, отметил он.

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