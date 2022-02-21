Постпред Украины в ООН допустил прямые переговоры с Москвой

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Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что переговоры являются единственным путём для устранения разногласий между основными игроками по Украине. Признание Россией независимости ДНР и ЛНР сужает возможности для переговоров, отметила она на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета Безопасности, — подчеркнула ДиКарло....