Постпред Украины Кислица дал оценку перспективе разрыва отношений с РФ

Отвечая на вопрос, будет ли Киев разрывать дипломатические отношения с Москвой после признания независимости ДНР и ЛНР, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил журналистам, что правительством Украины будут приниматься осознанные решения, пишут РИА Новости.

Ради чего? Чтобы быть эмоциональными и драматичными? Мы не в театре. Это моему правительству решать. Мы будем принимать очень осознанные решения, — ответил Кислица.

На экстренном заседании Совбеза ООН ранее замгенсекретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло выразила сожаление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. По её словам, это решение может иметь глобальные и региональные последствия.

Переговоры, по мнению ДиКарло, являются единственным путём для устранения разногласий между основными игроками по Украине. Признание Россией независимости республик сужает возможности для переговоров.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины и продолжению диалога и консультаций. Нельзя предпринимать действия, которые могут привести к напряжённости, считает он. При этом представитель КНР не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины, как это сделали представители западных стран. Также Чжан Цзюнь не выступил с осуждением действий России.