Постпред США заявила, что исключить Россию из состава СБ ООН не получится

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совета безопасности всемирной организации не получится. Это факт, который не изменить, отметила она в интервью MSNBC.

Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они (Россия — NEWS.ru) являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт, — подчеркнула постпред.

Исключить Россию из Совбеза ООН можно, лишь изменив устав всемирной организации. Чтобы соответствующая поправка была принята, требуются подписи всех постоянных членов СБ. У России при этом есть право наложить вето на такое предложение.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: администрация США не видит возможности исключить Россию из состава Совбеза ООН. Так Псаки прокомментировала недовольство президента Украины Владимира Зеленского тем, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности и имеет право на вето.