Постпред США в ООН: Россия не рассказала про свои планы на Украину

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности заявила, что российская сторона не объяснила свои действия у границ Украины. По мнению дипломата, американская делегация надеялась, что заседание СБ ООН позволит получить ответы от России о якобы планируемом вторжении на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Мы созвали данную встречу, чтобы русские дали нам объяснение своих действий. Мы мало что услышали, они не дали нам тех ответов, которые, как мы надеялись, они предоставят, — рассказала Томас-Гринфилд.

При этом она добавила, что Россия якобы пригрозила начать военные действия против Украины, если не будут выполнены требования по гарантиям безопасности. По её словам, в США не хотят войны и надеются на решение вопроса дипломатическим путём.

Ранее постпред США при НАТО Джулиан Смит заявил, что Соединённые Штаты готовы держать свои войска в состоянии боевой готовности, а также могут оперативно разместить их в Восточной Европе в случае необходимости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недавно на брифинге сообщила, что у президента США Джо Байдена нет интереса и желания отправлять американские войска на Украину.