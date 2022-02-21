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Постпред США при ООН Томас-Гринфилд исключила поставки Киеву ядерных бомб

06:30, 22 февраля 2022
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд исключила поставки Киеву ядерных бомб Линда Томас-Гринфилд Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
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Вашингтон и его союзники не намереваются предоставлять Украине ядерное оружие, заявила на экстренном заседании Совбеза ООН представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд. По её словам, в Киеве и сами его не хотят, сообщает РИА Новости.

Соединённые Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет, — отметила американский представитель.

Президент РФ Владимир Путин перед признанием ЛНР и ДНР 21 февраля предположил, что при технологической поддержке из-за рубежа Украина сможет получить ядерное оружие. Слова заявлявшего о приобретении подобного вооружения президента Украины Владимира Зеленского российский лидер назвал «не пустой бравадой».

Ранее стало известно, что признание Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик создаёт условия для нахождения взаимопонимания в регионе, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега. По его словам, это следует из того, что Россия старается обеспечить в Донбассе безопасность. Он добавил, что безопасность в регионе могли обеспечить и действующие договорённости, но их не исполняли.

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