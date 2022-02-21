Постпред США при ООН Томас-Гринфилд исключила поставки Киеву ядерных бомб

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Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло выразила сожаление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Это решение может иметь глобальные и региональные последствия, заявила замгенсека на экстренном заседании Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло выразила сожаление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Это решение может иметь глобальные и региональные последствия, заявила замгенсека на экстренном заседании...