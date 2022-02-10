Постпред США при ООН спутала Донбасс с Крымом

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в прямом эфире перепутала Донбасс и Крым. Дипломат, говоря с телеканалом BBC World News America о Минских соглашениях, заявила, что ими якобы предусмотрен уход России из Крыма.

Позже пресс-служба представительства поспешила уточнить , что Томас-Гринфилд имела в виду области на востоке Украины.

Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения, — сказала дипломат.

Постпред также успела рассказать, что организуемое Россией заседание Совбеза ООН будет посвящено Крыму. В дипмиссии заявили, что в данном случае подразумевалось обсуждение Минских соглашений.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден оговорился, неправильно назвав фамилию своего бывшего босса. В эфире телеканала C-SPAN вместо Барака Обамы он назвал Дональда Трампа. Байден заявил, что в 2009 году «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.