Постпред США: НАТО пока не будет вводить бесполётную зону над Украиной

↵В НАТО пока не рассматривают вариант введения над Украиной бесполётной зоны, об этом сообщила постпред США при Альянсе Джулианна Смит в ходе брифинга. Она добавила, что идея поставки Украине польских истребителей МиГ-29 также является несостоятельной.

НАТО на данный момент не рассматривает вопрос о введении над Украиной бесполётной зоны, — сказала Смит.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что введение режима бесполётной зоны над Украиной могло бы положить начало третьей мировой войне. По его словам, в Евросоюзе, соблюдая осторожность, делают всё возможное, чтобы помочь Украине и при этом не распространить военные столкновения на другие страны.

Сообщалось, что Президент США Джо Байден лично запретил Польше поставку военных истребителей МиГ-29 Украине. Решение было принято с целью не допускать лишних провокаций по отношению к российскому президенту Владимиру Путину и не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.