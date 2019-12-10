https://static.news.ru/photo/aa8a86de-1c03-11ea-8440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил США в «вооружённом покушении» на сирийские территории с целью захвата месторождений нефти.

Что касается вопроса американской оккупации, то вы все знаете всё, что произошло — это является вооружённым покушением, которое совершили оккупационные силы Америки с тем, чтобы захватить нефтяные скважины в Сирии, — сказал Джаафари.

Кроме того, он отметил, что США продают похищенную нефть Турции.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество с Россией и США не приводит к «ожидаемым результатам» в плане ситуации в зоне безопасности на севере Сирии.